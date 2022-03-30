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30 Mart 2022 Çarşamba 07:58:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 08:03:00

Yürüyen servet

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'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Hande Erçel, soluğu yurtdışı tatilinde aldı.

'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Hande Erçel, soluğu yurtdışı tatilinde aldı. Oyuncu, enerji ve moral depoluyor. Erçel, sosyal medya hesabından tatil fotoğrafını yayınladı. Oyuncunun ayna karşısındaki pozunun kombininin değeri ortaya çıktı. Erçel'in ip askılı sarı bluzu 12 bin 200, sarı çantası 23 bin 749, şortu ise 400 lira.

Etiketler : Yürüyen servet Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin
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