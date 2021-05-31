  • BIST
    1422.25
  • Dolar
    8,5116
  • Euro
    10,3806
  • Altın
    520,7400
İstanbul
15 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Sıfırıncı' koronavirüs hastasının kimliği tespit edildi
Türkiye nefes alacak: Başvurular yarın başlıyor
Bengü'den karnı burnunda poz
Çekimler sonrası rota organik tarım
FETÖ'nün desteğiyle yurt dışına kaçmıştı... MİT paketledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gerçek dostlar birbirlerine sahip olmaya çalışan değil, sahip çıkan ...
Hayali Kıvanç ile oynamak
Yürüyen reklam!
Tatil öncesi bir hafta aç
Önce iş arkadaşı sonra sevgili
İBB'den suya yüzde 50 zam teklifi
Türkiye'nin 1. çeyrek büyüme rakamları açıklandı
İşte dolandırıcıların yeni taktiği: Instagram bank!
ABD merkezli şirketlerden Türkiye açıklaması
İkinci kez evlilik teklifi
Google Chrome'a yeni özellik
Dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye'den KKTC'ye SİHA üssü
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Biontech ile AR-GE projesi
Normalleşme takvimi için karar günü
Emziren annelere MASTİT uyarısı
Bugün Dünya Sigarasız Günü SİGARAYI BIRAKTIRAN TÜYOLAR
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 31 Mayıs
Mevsimsel alerji kör edebilir
31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00:00

Yürüyen reklam!

ABONE OL

Yakın zamanda dünyaevine girmeye hazırlanan Dilan Çıtak ile Levent Dörter, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Yakın zamanda dünyaevine girmeye hazırlanan Dilan Çıtak ile Levent Dörter, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Nikah törenini pandemi nedeniyle ileri bir tarihe aldıkların söyleyen ikili, yeni günlerini netleştirmediklerini belirtti. Prodüksiyon şirketleri 'Dobi'nin isminin yazılı olduğu tişörtle sokakta gezen Dilan, '' Babamın ticaret aklının bende de olduğunu düşünüyorum'' diyerek babası İbrahim Tatlıses'i kast etti.

Recep ASLAN

Etiketler : dilan çıtak levent dörter reklam
İkinci sezonda kadro dışı

İkinci sezonda kadro dışı
Fotoşop değil gerçeğim!

Fotoşop değil gerçeğim!
Set bitti mavi tura çıktı

Set bitti mavi tura çıktı
Fazıl Say, detoks kampında

Fazıl Say, detoks kampında
30 yıl sonra ‘Sakin Ol' diyor

30 yıl sonra ‘Sakin Ol' diyor
Aşkları sinemada

Aşkları sinemada
Gizli çekime tepki

Gizli çekime tepki
Güldürmeye hazırlanıyor

Güldürmeye hazırlanıyor
Sıla, Sinem'i sildi

Sıla, Sinem'i sildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER