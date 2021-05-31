Yürüyen reklam!

Yakın zamanda dünyaevine girmeye hazırlanan Dilan Çıtak ile Levent Dörter, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Nikah törenini pandemi nedeniyle ileri bir tarihe aldıkların söyleyen ikili, yeni günlerini netleştirmediklerini belirtti. Prodüksiyon şirketleri 'Dobi'nin isminin yazılı olduğu tişörtle sokakta gezen Dilan, '' Babamın ticaret aklının bende de olduğunu düşünüyorum'' diyerek babası İbrahim Tatlıses'i kast etti.

Recep ASLAN

