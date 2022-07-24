Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor

Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı "Bergen" filmi, Türkiye'de kırdığı rekorların ardından ülke dışında da gişe başarısını sürdürüyor. Film, Variety'nin haberine göre Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Lübnan, Uman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüksek bir hasılat elde etti. "Bergen", 16 Haziran'da vizyona girdiği günden bu yana toplamda 4,8 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

