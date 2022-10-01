Yurtdışına organik satış

Köyceğiz'deki çiftliğinde organik tarım yapan Yılmaz Erdoğan, işleri büyüttü. 20 dönümlük araziyi hem büyük bir çiftliğe hem de film stüdyosuna çeviren Erdoğan, burada ekibiyle birlikte çiftçilik yapıyor. Yetiştirdiği organik ürünleri İstanbul'da kızı Berfin Erdoğan'ın açtığı BKM Mutfak'ta kullanan Erdoğan, satış işleminde yurtdışına açıldı. Erdoğan, çiftliğinde organik tarımı geliştirip yurtdışına da üretim yaptığı farklı ürünleri butik olarak satmaya başladı.

