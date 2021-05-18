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18 Mayıs 2021 Salı 14:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 14:30:00

Yurt dışından destek

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Şükrü Özyıldız, severek kullandığı kişisel eşyalarını, istismara uğrayan çocuklara destek olmak için Givin'e bağışladı.

Şükrü Özyıldız, severek kullandığı kişisel eşyalarını, istismara uğrayan çocuklara destek olmak için Givin'e bağışladı. Özyıldız'ın eşyaları, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından talep gördü. Şükrü Özyıldız'ın Puerto Rico, New York, Londra ve Los Angeles'da da bulunan hayranları kampanyaya destek verdi.

Etiketler : şükrü özyıldız givin bağış
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