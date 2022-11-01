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01 Kasım 2022 Salı 16:13:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 16:13:00

“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor... “Bilseniz ölmem ne uzun sürdü”

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Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın başrollerini paylaştığı, TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı bu akşam (1 Kasım Salı) başlıyor…

TRT 1'in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamaya hazırlanan Yürek Çıkmazı, bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

"Yürek Çıkmazı"nın bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 1. Bölümünün konusu şöyle:

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

"Yürek Çıkmazı" ilk bölümüyle bu akşam ve her salı akşamı saat 20.00'de TRT 1'de

Etiketler : trt 1 yürek çıkmazı ayça bingöl alp navruz irem helvacıoğlu mesut akusta
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