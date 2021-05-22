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22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:30:00

Yunanlılarla ‘İzmir' filmi

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Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde organik tarım yapan oyuncu Burak Hakkı, Nişantaşı'ndaydı.

Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde organik tarım yapan oyuncu Burak Hakkı, Nişantaşı'ndaydı. Salaş giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncunun yanında ise Yunan misafirleri vardı. Yeni filmin çekimleri için kostüm ekibiyle provaya geldikleri söyleyen Hakkı, "Yunanlılar ile İzmir'in kurtuluşunu anlatan film çekiyoruz. Adı 'İzmir' olacak. Yunanlıların böyle bir film çekmesi beni gururlandırdı" dedi.

Etiketler : saroz körfezi burak hakkı yunanistan
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