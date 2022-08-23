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23 Ağustos 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 12:00:00

Yunanlar Ebru'yu konuştu

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Oyuncu Ebru Şahin, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için Yunanistan'la mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynayan eşi Cedi Osman'a destek olmak için Yunanistan'a gitti.

Oyuncu Ebru Şahin, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için Yunanistan'la mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynayan eşi Cedi Osman'a destek olmak için Yunanistan'a gitti. Eşini en ön sıradan izleyen Şahin, güzelliğiyle de Yunan basının yakın markajındaydı. Cedi Osman'ın attığı sayılarla keyiflenen oyuncu, hem neşesi hem de güzelliğiyle ülkede konuşuldu. Maç boyunca da Şahin'in sık sık sahadaki dev ekrana yansıtılması da dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : Ebru Şahin FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Cedi Osman
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