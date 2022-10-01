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01 Ekim 2022 Cumartesi 20:15:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 20:15:00

Yunanistan'da ilgiden yürüyememişler

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İlker Aksum, bir dönem rol aldığı 'Yabancı Damat' dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlker Aksum, bir dönem rol aldığı 'Yabancı Damat' dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrolünü paylaştığı dizinin Yunanistan'da büyük ilgi gördüğünden bahseden Aksum, ''Yunanistan'da adeta yürüyemiyorduk. Bizi bando ve mızıka ile karşılıyorlardı. Simi Adası'nda Özgür Çevik ile Nehir Erdoğan'ın heykelini yapmışlar diye duymuştuk. O dönem hem siyaseten hem de kültürel olarak Yunanistan ile inanılmaz bir yakınlık oldu" dedi.

Etiketler : ilker aksum yabancı damat nehir erdoğan özgür çevik
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