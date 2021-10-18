Yunan adalarında aşk

Berrak Tüzünataç ile Sinan Çetin'in yapımcı oğlu Rafael Cemo Çetin'in birlikte olduğu iddia edildi. En son Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte olan Tüzünataç, kendisinden 8 yaş küçük Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşkı Rafael Cemo Çetin'in paylaşımları ele verdi. Rafael Cemo Çetin güzel oyuncunun fotoğrafını 'Benim yaz mevsimim Aralık'ta bitiyor' açıklamasıyla paylaşırken, Tüzünataç, sevgilisine kalp emojisiyle yanıt verdi.