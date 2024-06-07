Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında

Megastar olarak ün yapan Tarkan.... Sosyal medya platformlarından "Ota, kıla, tüye duyarlılığı ile gündeme gelir. Ama Gazze'de öldürülen binlerce çocuk için sesini çıkartmaz" eleştirilerinin hedefinde olan Tarkan 51 yaşındaymış. Bu yüzden Tarkan, yeni albümünün adını "Kutantum 51" koymuş.

"KUTANTUM 51"DEN KESİT PAYLAŞTI



Ünlü isim sosyal medyasından da 10 saniyelik bir paylaşım yapmayı ihmal etmemiş.

Tarkan albümdeki şarkılarından birinden küçük bir bölüm dinletmiş. O bölümde sadece "Yo...Yo...Yo..." kısmı duyuluyor.

14 HAZİRAN'DA ÇIKMASI BEKLENİYOR



7 yıl aradan sonra "Kutantum 51" ile sevenleriyle buluşmayı planlayan Tarkan'ın yeni albümünün 14 Haziran'da çıkması bekleniyor.