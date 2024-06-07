VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Görür görmez kaçın, denize girmeyin"
Türk Telekom START programına gençlerden yoğun ilgi
En sevilen yemekleri sorduk
Ağlamanın 6 faydası
Bu soygun filmleri aratmadı!
Haftalık burç yorumları...
07 Haziran 2024 Cuma 13:42:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 13:42:00

Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında

ABONE OL

Megastar Tarkan... "Ota, kıla, tüye duyarlılığı ile gündeme gelir. Ama Gazze'de öldürülen binlerce çocuk için sesini çıkartmaz". Bu eleştirilerin hedefi olan Tarkan 51 yaşındaymış.

Megastar olarak ün yapan Tarkan.... Sosyal medya platformlarından "Ota, kıla, tüye duyarlılığı ile gündeme gelir. Ama Gazze'de öldürülen binlerce çocuk için sesini çıkartmaz" eleştirilerinin hedefinde olan Tarkan 51 yaşındaymış. Bu yüzden Tarkan, yeni albümünün adını "Kutantum 51" koymuş.

"KUTANTUM 51"DEN KESİT PAYLAŞTI

Ünlü isim sosyal medyasından da 10 saniyelik bir paylaşım yapmayı ihmal etmemiş.

Tarkan albümdeki şarkılarından birinden küçük bir bölüm dinletmiş. O bölümde sadece "Yo...Yo...Yo..." kısmı duyuluyor.

14 HAZİRAN'DA ÇIKMASI BEKLENİYOR

7 yıl aradan sonra "Kutantum 51" ile sevenleriyle buluşmayı planlayan Tarkan'ın yeni albümünün 14 Haziran'da çıkması bekleniyor.

Etiketler : megastar tarkan kuantum 51
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı
"Sevilmek güzel şey"

"Sevilmek güzel şey"
"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"

"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"
Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması

Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması
Yeniden doğuş!

Yeniden doğuş!
2 ülke 1 klip

2 ülke 1 klip
Gökyüzünden şehri keşfetti

Gökyüzünden şehri keşfetti
Hadid kardeşlerden 1 milyon dolar bağış

Hadid kardeşlerden 1 milyon dolar bağış
Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz

Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX