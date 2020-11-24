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24 Kasım 2020 Salı 16:09:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 16:09:00

YouTuber Laura Isabella Yılmaz'ın başarı hikayesi

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Eski futbolcu Deniz Yılmaz'ın eşi Laura Isabella Yılmaz, YouTube kanalında yayınladığı özel içeriklerle milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Türkiye’de yaşadığı deneyimleri, 4 kişilik Yılmaz ailesinin en özel anlarını takipçileri ile paylaşan YouTuber, son yayınladığı videoda Dubai’deki yeni evlerinin detaylarına yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde eşi Deniz Yılmaz ile birlikteliklerinin 10. yılını kutlayan çift, Türkiye’den Dubai’ye taşınma kararı aldı.

Ordulu bir ailenin oğlu olarak Almanya’da dünyaya gelen, Bayern Münih’den Trabzonspor’a, Bursaspor’dan Gençlerbirliği’ne uzanan bir futbol kariyerine sahip olan Deniz Yılmaz, futbol kariyerini noktaladı. Türkiye’den ayrılarak Dubai’ye yerleşen Yılmaz ailesi, yeni yaşantılarına dair tüm detayları Laura Isabella Yılmaz’ın YouTube kanalından yayınladı.

Laura Isabella Yılmaz, eşi Deniz Yılmaz ve iki çocuğuyla birlikte eğlenceli anlarını paylaşırken ev alışverişinden makyaj videolarına kadar yüzlerce içerik üretiyor. Almanca olarak yayınlanan yüzlerce videoda Türkiye’de yaptıkları seyahat Vlog’larına yer veren YouTuber, kanalında 305 bin takipçiyi geride bıraktı.

Ünlü YouTuber’ın en popüler videosu 3 milyona yakın izlenen pipetlerle doğal saç bukleleri yapılışı olurken 2 çocuk annesi Laura’nın çocuklu ailelere özel hazırladığı içerikler de en çok izlenen videolar arasında yer alıyor.

Etiketler : youtuber Laura Isabella Yılmaz deniz yılmaz
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