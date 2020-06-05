Youtube'da şarkısı 5 milyon kez dinlenen Murat Temel kimdir?

Youtube'da şarkısı 5 milyon kez dinlenen Murat Temel kimdir?

Bir dönem Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına da katılan 'Vatan' şarkısıyla sosyal medyada çok konuşulan 20 yaşındaki Murat Temel, 'Hazan' isimli yeni single çalışması ile sevenleriyle buluşuyor. Peki Murat Temel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?



MURAT TEMEL KİMDİR?



Murat Temel, 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Lise öğretimini Gülten Özaydın Lisesinde bitiren TemelNişantaşı Üniversitesi'nde okuyor. 19 yaşında olan Murat 2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında televizyon ve internet ortamında adını duyurdu

ŞARKISI 5 MİLYON KEZ DİNLENMİŞTİ

Murat Temel, 'Hazan' isimli yeni single çalışması ile geliyor. Söz ve müziği Bahadır Onat'a ait olan şarkının klibini Sercan Keskin yönetecek. 14 Haziran'da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanan Temel 'Vatan' şarkısını ilk olarak Instagram hesabına yüklemiş, buradan yayılarak büyüyen şarkı, YouTube'da 5 milyon kez dinlenmişti.

