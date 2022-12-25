Geçtiğimiz ay akciğer kanserine yakalanan ve hemen tedavisine başlayan sunucu Armağan Çağlayan, YouTube programını bıraktığını duyurdu. Doktorunun kendisine zaman ayırmasını gerektiğini belirten Çağlayan, YouTube'a veda ettiğini açıkladı. Sunucu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son programı çektiğini şu sözlerle duyurdu: "Bu fotoğraflar, son kez yaptığımız çekimlerden. Artık YouTube'a veda zamanı. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi. Bir gün başka mecralarda ve maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle."