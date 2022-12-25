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25 Aralık 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 11:30:00

YouTube'a veda

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Armağan Çağlayan, YouTube programını bıraktığını duyurdu.

Geçtiğimiz ay akciğer kanserine yakalanan ve hemen tedavisine başlayan sunucu Armağan Çağlayan, YouTube programını bıraktığını duyurdu. Doktorunun kendisine zaman ayırmasını gerektiğini belirten Çağlayan, YouTube'a veda ettiğini açıkladı. Sunucu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son programı çektiğini şu sözlerle duyurdu: "Bu fotoğraflar, son kez yaptığımız çekimlerden. Artık YouTube'a veda zamanı. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi. Bir gün başka mecralarda ve maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle."

Etiketler : armağan çağlayan youtube akciğer kanseri
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