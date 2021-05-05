Yorumların çok ucuz!

Modacı Raşit Bağzıbağlı Youtube kanalında yaptığı açıklamalarıyla oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı kızdırdı. Bağzıbağlı, Yasak Elma'da oynayan Şahinkaya'dan hoşlanmadığını söylerken 'Neyse zaten pandemi var çok konuşmayayım, kız para kazansın' dedi. Bu açıklamaları gören Şahinkaya da "Neyse kız da para kazansın? Çok ucuz bir yorum olmuş beyefendi. Elinize de çekirdek alsaydınız tam olurdu. Çok aşağı seviye teessüf ederim'' yazdı.