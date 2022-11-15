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15 Kasım 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 12:00:00

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Oyuncular Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı tam gaz devam ediyor. Birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden yeni pozlar geldi.

Oyuncular Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı tam gaz devam ediyor. Birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden yeni pozlar geldi. Çiften, Gürbüz yaz aylarındaki tatillerinden bir fotoğrafını yayınladı. Gürbüz, gönderisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla dikkat çekti. Oyuncu, "Neden İsmail?" diyen bir takipçisine, "Senle mi olaydım yaylagülcüm" diyerek şoke ederken "Mahallenin kocakarısı geldi, hayırdır ablacım benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun" diyerek şaşırttı.

Etiketler : Yorumlara sinirlendi Oyuncular Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu
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