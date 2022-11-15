Yorumlara sinirlendi

Oyuncular Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı tam gaz devam ediyor. Birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden yeni pozlar geldi. Çiften, Gürbüz yaz aylarındaki tatillerinden bir fotoğrafını yayınladı. Gürbüz, gönderisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla dikkat çekti. Oyuncu, "Neden İsmail?" diyen bir takipçisine, "Senle mi olaydım yaylagülcüm" diyerek şoke ederken "Mahallenin kocakarısı geldi, hayırdır ablacım benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun" diyerek şaşırttı.