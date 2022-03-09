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09 Mart 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 12:00:00

Yolun ortasında bıraktı

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Oyuncu Dilara Aksüyek, Nişantaşı'nda taksi beklerken görüntülendi.

Oyuncu Dilara Aksüyek, Nişantaşı'nda taksi beklerken görüntülendi. Yaklaşık 15 dakikadır beklediğinden dert yanan Aksüyek, "10'uncu taksi de durmadı, hala bekliyorum" diye isyan etti. Taksicilerle ilgili bir anısının olup olmadığı sorulan Aksüyek, 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alırken taksi şoförüyle aralarında geçen diyaloğu anlattı. Oyuncu, "Şoför yolda 'A ben o diziyi izliyorum, diziyi de çok seviyorum, beğenerek izliyorum' demeye başladı, ondan sonra iki dakika geçince beni indirdi. 'Neden indiriyorsun?' diye sorunca, işte tanıyorum ben seni bir sohbet etmek istedim, buradan daha rahat taksi bulursun diye düşündüm, demeye başladı ve beni yolun ortasında indirdi" dedi.

Etiketler : Yolun ortasında bıraktı Aksüyek İstanbullu Gelin
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