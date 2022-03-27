Yolu açık olsun

2014 yılında Roma'da evlenen Hamdi Alkan ile oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan, tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Tek başına görüntülenen Alkan, ayrılık kararıyla ilgili, "Arkadaşlar hayat bu, yaşanması gerekiyormuş yaşandı ve bitti. Allah herkesin yolunu açık etsin. Başka diyecek bir şey yok" dedi. Boşanma sonrası eski eşine ABD'de bir ev ve lüks araba veren oyuncu, "Dünya malı dünyada kalır, boşverin" dedi.