Yoldaş olmak en güzel hediye

Umuda Koşanlar Derneği'yle yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç sahibi insanlara yardım eden Gamze Özçelik, fayda sağlamanın büyük bir hazzını yaşadığını söyledi. Ülke ülke gezmekten sıkılmadığını aksine mutlu olduğunu ifade eden Özçelik, ''Ekip olmanın güzelliği tarif edilemez. Yoldaş olmak, birbirinin eksiklerini tamamlamak, güzellikleri ve hüznü paylaşmak verilmiş bir hediye bence'' dedi. Yardım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Özçelik, son olarak içerisinde yetimhane ve okulun olduğu Tanzaya'daki Hz. Hatice Külliyesi'nin inşaatını yaptıklarını belirtti.