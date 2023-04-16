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16 Nisan 2023 Pazar 15:51:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 15:51:00

Yokluktan gelen kuşağız

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Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programına usta oyuncu İzzet Günay konuk oldu.

Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına usta oyuncu İzzet Günay konuk oldu. Dizi ve sinema dünyasının ele alındığı yapımda Günay, kendisini yokluktan gelen kuşak olarak tanımladı. Günay, "Bizim kuşak çok acılar çekti sayılır ama yine de anlatırken hep pembe günler diye anlatıyoruz. Fazla şikayetimiz yok ama yokluktan gelen bir kuşağız" dedi. Yeni sinemacıları çok şanslı bulduğunu belirten Günay, "Bizim yaptığımız sinemaya çok şey borçlular, 'Size çok şey borçluyuz diyerek' de bunu ifade ediyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Biz o devri yaşamasaydık, onlar bu devri yaşayamayacaktı" diye konuştu.

Etiketler : hülya koçyiğit film gibi hayatlar izzet günay
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