YKS'de çıkan Mabel Matiz sorusuna ünlü sanatçıdan ilk açıklama: Şaşırdım, sevindim de galiba

YKS 2020'de TYT oturumu bugün gerçekleştirilirken, sınavın saat 13'te sona ermesiyle birlikte öğrenciler sınav sorularını sosyal medyada tartışmaya başladı.



Sınava giren üniversite adayları, Türkçe bölümünde 40 soruya yanıt verirken, sorulardan birinde Mabel Matiz'in Fırtınadayım şarkısının sözlerine yer verildi.

Sınava girilen adayların aktardığı bilgilere göre, paragraf konu başlığında öğrencilere yöneltilen TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" sözlerine yer verilirken, anlatılmak istenen sorudu.

Bu sözler, Mabel Matiz'in 'Maya' albümündeki 'Fırtınadayım' şarkısında yer alan "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" sözlerini akıllara getirdi.

MABEL MATİZ: ŞAŞIRDIM, SEVİNDİM DE GALİBA

Sosyal medyada soru ile ilgili yapılan yorumlara kayıtsız kalmayan Matiz, Twitter'dan konuyla ilgili yorum yaptı.