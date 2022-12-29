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29 Aralık 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 10:30:00

Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi

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Ses tellerinin yırtıldığı söyleyen genç şarkıcı Aleyna Tilki sahnelere ara verdiğini açıklamıştı.

Ses tellerinin yırtıldığı söyleyen genç şarkıcı Aleyna Tilki sahnelere ara verdiğini açıklamıştı. Tilki, Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel programına konuk oldu. Tilki, bir skeçte yer aldı ve şarkı seslendirdi. Genç şarkıcı hafta sonu da annesi Hava Öztel'in doğum gününü kutlamak için gittiği Bülent Ersoy'un sahnesine çıkarak bir şarkı söylemişti.

Etiketler : Yırtık ses telleri Ses telleri Aleyna Tilki
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