Yine Meltem'in canını sıktılar! 'Hamile değilim, Çocuğum yok'

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenen Meltem Miraloğlu, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Hamileyken eşi tarafından darp edildiği söylenen oyuncu, sosyal medya sayfasında "Son kez topluca cevaplıyorum, 'Hamile değilim' Hiç çocuğum yok" şeklinde bir not paylaştı.

