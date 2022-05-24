Yine barıştılar

'Yasak Elma' dizisinin Yıldız'ı Eda Ece ve Anadolu Efes'in ünlü basketbolcusu Buğrahan Tuncer'in ayrılığı kısa sürdü. Daha önce de birçok kez ayrılıp barışan çiftin bu sefer kriz nedeninin sosyal medya fenomeninin ünlü basketbolcuya Instagram'dan yolladığı samimi mesaj olduğu iddia edildi. Geçen günlerde birbirlerini takibi bırakarak ayrılıklarını duyuran ikiliden beklenen hamle geldi. Eda Ece, basketbolcu aşkıyla yeniden barıştı.