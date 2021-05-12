Yine bambaşka biri oldu

Yine bambaşka biri oldu

Küçük yaşlarda şarkıcılığa adım atan Ceylan, son dönemde imajındaki değişimlerle adından söz ettiriyor. Sık sık tarzını yenileyen şarkıcı, son haliyle takipçilerini şaşırttı. Daha önce Şükran Ovalı, Elçin Sangu ve Gülşen'e benzetilen Ceylan, bu kez de Selena Gomez'e benzetildi. Geçirdiği estetik operasyonlarla değişen Ceylan için 'Nerede eski Ceylan' gibi yorumlarda bulundu.

