08 Ocak 2021 Cuma 20:18:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 10:03:00
Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film
‘Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü' adlı sinema filminin çekimlerini tamamlayan Yılmaz Erdoğan, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Yılmaz Erdoğan, elindeki yeni bir senaryo için kollarını sıvadı. Netflix ile anlaşma sağlayan oyuncu, sinema filmi çekecek. Senaryosu kendisine ait olan oyuncu, ‘Aşk-ı Memnu’ gibi birçok yapımda yönetmen koltuğuna oturan Hilal Saral ile anlaştı.
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