Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film

Yılmaz Erdoğan, elindeki yeni bir senaryo için kollarını sıvadı. Netflix ile anlaşma sağlayan oyuncu, sinema filmi çekecek. Senaryosu kendisine ait olan oyuncu, ‘Aşk-ı Memnu’ gibi birçok yapımda yönetmen koltuğuna oturan Hilal Saral ile anlaştı.