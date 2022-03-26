Yıllardır uğurlu saatini arıyor

TRT'nin "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin başrolünde yer alan Ulaş Tuna Astepe, seneler önce evine giren hırsızın babasından yadigar kalan uğurlu saatinin çaldığını söyleyerek hala aradığını belirtti. Astepe, "Bir saatim vardı babamdan kalma yadigar. Evimize hırsız girdi ve onu çaldı. Halen de arıyorum onu ve ben onu her işimde de takmıştım uğur getirsin diye" dedi.