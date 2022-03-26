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26 Mart 2022 Cumartesi 17:42:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 17:42:00

Yıllardır uğurlu saatini arıyor

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TRT'nin "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin başrolünde yer alan Ulaş Tuna Astepe, seneler önce evine giren hırsızın babasından yadigar kalan uğurlu saatinin çaldığını söyleyerek hala aradığını belirtti.

TRT'nin "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin başrolünde yer alan Ulaş Tuna Astepe, seneler önce evine giren hırsızın babasından yadigar kalan uğurlu saatinin çaldığını söyleyerek hala aradığını belirtti. Astepe, "Bir saatim vardı babamdan kalma yadigar. Evimize hırsız girdi ve onu çaldı. Halen de arıyorum onu ve ben onu her işimde de takmıştım uğur getirsin diye" dedi.

Etiketler : trt barbaroslar akdenizin kılıcı ulaş tuna astepe
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