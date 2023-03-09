Oyuncu Meral Konrat yıllar sonra yeniden Azerbaycan filminde başrolde yer alıyor. Oyuncu, 'Elçilik' adlı romantik komedi adlı yapımla Azerbaycanlı sevenlerinin karşısına çıkacak. 18 Mart'ta vizyona girecek olan filmde Meral Konrat'ın yanı sıra Elgiz Akber, Pervane Tahirkızı, Hatun Aliyeva ve Barış Kömürcüoğlu gibi isimler yer alıyor. Konrat, yıllar önce Azerbaycan'da 'Tahmina' adlı filmde oynamıştı.