Yıllar sonra kuaförde buluştular

Bir döneme damga vuran fenomen dizi 'Geniş Aile'nin oyuncuları Rojda Demirer, Bihter Dinçel ve Mehtap Bayri, yıllar sonra bir araya geldi. Yeni projeleri için imaj değişikliğine giden oyuncular, San Kuaför'de karşılaştılar. Yıllar sonra bir araya gelen oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medya hesaplarından o kareleri yayınlayan oyuncular, "Ne güzel bir spontone buluşma oldu. Birbirimizi çok özlemişiz" notunu düştü.