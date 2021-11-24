Yıldızlar taçlandı

Oyuncular ve sanatçılar ödüllendi. Önceki akşam Zeynep Koçak ve Sercan Deveci'nin sunduğu 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde yıldızlar geçidi yaşandı. Zeynep Bastık, Burak Özçivit, Alina Boz, Dilan Çiçek Deniz, Esra Erol, Çağla Şıkel ve Acun Ilıcalı gibi isimler başarılarını taçlandırdılar. 'En iyi kadın şarkıcı' ödülünü alan Zeynep Bastık, yeni bir albüm hazırlığında olduğunu söyledi.