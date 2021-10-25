Yıldız'ın favorisi kırmızı

Yıldız Tilbe konser serisine tüm hızıyla devam ediyor. Sanatçı önceki akşam Yeşilköy'de sahne aldı. Uzun süre sonra ilk kez bir gazinoda sahne alan Tilbe, kırmızı taşlı tulumuyla dikkat çekti. Tilbe "Bu geceye sizin için özel hazırlandım. Baştan aşağıya kırmızı olmak istedim, çünkü kırmızı bana çok yakışıyor. Güzele ne yakışmaz" diyerek herkese tebessüm ettirdi. Sahne önüne gelerek selfie çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmeyen Tilbe, gecede selfie rekoru kırdı.



