Yıldız'ı kıskanıyorum

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13 Aralık 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 13:00:00

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Yıldız Tilbe, Jolly Joker Private'da şarkılarıyla coşturdu. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Seda Sayan vardı.

Yıldız Tilbe, Jolly Joker Private'da şarkılarıyla coşturdu. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Seda Sayan vardı. Tilbe'nin davetiyle sahneye çıkan Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in Yıldız Tilbe'yi çok sevdiğini ve kendisinin kıskandığı tek kadın olduğunu söyledi. Tilbe'nin büyük ozan olduğunu da söyleyen Sayan, sanatçının 'Aşk Laftan Anlamaz ki' şarkısını söyledi.

Etiketler : Yıldız Tilbe Joker Private Seda Sayan
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