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28 Nisan 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 12:30:00

Yıldız'a hasret kaldı

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'Yasak Elma'da rol alan Berk Oktay, kız arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'un da 'Kuruluş Osman'daki çekimleri nedeniyle birbirlerini zor gördüklerini söyledi.

'Yasak Elma'da rol alan Berk Oktay, kız arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'un da 'Kuruluş Osman'daki çekimleri nedeniyle birbirlerini zor gördüklerini söyledi. Atiksoy ile evlilik hazırlıklarından olan Oktay, kız arkadaşının oyunculuğunu da yerlere göklere sığdıramadı. Atiksoy'un zor bir dizide başarılı bir performans sergilediğini belirten oyuncu, ''Bir sahnede adamları kılıçla biçe biçe geliyordu. Şakayla karışık 'sana sırtımı dönmem' diyerek espri yaptım" diye konuştu.

Etiketler : yasak elma berk oktay yıldız çağrı atiksoy
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