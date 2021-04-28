Yıldız'a hasret kaldı

'Yasak Elma'da rol alan Berk Oktay, kız arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'un da 'Kuruluş Osman'daki çekimleri nedeniyle birbirlerini zor gördüklerini söyledi. Atiksoy ile evlilik hazırlıklarından olan Oktay, kız arkadaşının oyunculuğunu da yerlere göklere sığdıramadı. Atiksoy'un zor bir dizide başarılı bir performans sergilediğini belirten oyuncu, ''Bir sahnede adamları kılıçla biçe biçe geliyordu. Şakayla karışık 'sana sırtımı dönmem' diyerek espri yaptım" diye konuştu.