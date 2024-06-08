Yıldız Tilbe'den 30. yıla stadyumlu kutlama
Yıldız Tilbe, sanat hayatındaki 30. yılını stadyum konseriyle kutlayacak.
Yıldız Tilbe, sanat hayatındaki 30. yılını 9 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyum konseriyle kutlayacak. Sahnesine özel olarak hazırlanan Tilbe'nin 30 yıla 'selam çakan' detayları ortaya çıktı.
Yıldız Tilbe'den önce sahneye Ersay Üner çıkacak.
Ersan Üner'den sonra Tilbe sahne alırken, müzisyene 20 kişilik orkestra eşlik edecek.
Repertuvarını özel olarak hazırlayan Yıldız Tilbe, 30 yıl içinde kariyerinde iz bırakan eserlerini seslendirecek.