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11 Ocak 2024 Perşembe 07:45:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 07:45:00

Yıldız Tilbe: Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz

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Yıldız Tilbe, "Benim hayatım film olamaz. Beni kimse senaryolaştırılamaz. Çünkü beni tanımıyorlar." dedi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kendi hayatının film olmasını istedi. Nişantaşı City's'de görüntülenen Tilbe, "Benim hayatım film olamaz. Beni kimse senaryolaştırılamaz. Çünkü beni tanımıyorlar. Türkiye'de rahmetli olduktan sonra hiçbir ünlünün filmini beğenmiyorum ve yeterli bulmuyorum. Bir saate 45-50 senelik ömür sığdırılamaz. Onun için kişilerin fikri alınması lazım. Benim de fikrim yok" yanıtını verdi. Tilbe eskisi gibi yeni şarkıların çıkmamasına ise ''Dünya genelinde bir mutsuzluk var. Ona bağlıyorum. İnşallah 2024'te güzel şeyler olur. O zaman şarkılar daha güzel olur" yanıtını verdi.

Etiketler : yıldız tilbe şarkıcı film
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