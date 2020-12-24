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24 Aralık 2020 Perşembe 01:36:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 17:04:00

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan sevgilisi Berk Oktay'a destek: Seninle gurur duyuyorum

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Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan erkek arkadaşı Berk Oktay'a destek geldi.

Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu için açtığı davayı kazanmasının ardından Yıldız Çağrı Atiksoy, ‘’Yaşadığın onca sıkıntı, onca tehdit.... 18 yıl emek verdiğin kariyerinin şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak davandan vazgeçmediğin için seninle gurur duyuyorum. Sana hep söyledim, Allah büyük...’’ diyerek oyuncunun yanında olduğunu gösterdi.  

Etiketler : Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktayın eski eşi Merve Şarapçıoğlu Berk Oktay magazin
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