Yıldız Çağrı Atiksoy'dan sevgilisi Berk Oktay'a destek: Seninle gurur duyuyorum

Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu için açtığı davayı kazanmasının ardından Yıldız Çağrı Atiksoy, ‘’Yaşadığın onca sıkıntı, onca tehdit.... 18 yıl emek verdiğin kariyerinin şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak davandan vazgeçmediğin için seninle gurur duyuyorum. Sana hep söyledim, Allah büyük...’’ diyerek oyuncunun yanında olduğunu gösterdi.