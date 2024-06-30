Ünlü oyuncudan duygusal paylaşım!

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan duygusal paylaşım! "Resmen kendimi büyütüyorum"
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Berk Oktay ile mutlu bir evliliği olan Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu. Yıldız Çağrı Atiksoy'un "Aşırı duygusallık içeriyor" notunu düştüğü kızı Mire Milena ile olan paylaşımı hayranları tarafından beğeni topladı.
Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, anne olduktan sonra hissettiklerini açıkladı. Kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile mutlu bir evliliği olan Atiksoy, şimdilerde kızı Mire Milena'yla ilgileniyor.YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'DAN KIZI İLE PAYLAŞIM
Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeğinin ayaklarını sosyal medyadan 'Aşırı duygusallık içeriyor' sözleriyle sevenleriyle paylaştı.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY: RESMEN KENDİMİ BÜYÜTÜYOR GİBİYİM
Yıldız Çağrı Atiksoy, "Resmen kendimi büyütüyor gibiyim. Allah'ım bu nasıl bir mucize. Gözlerinde bebekliğimi görüyorum resmen. Her sabah uyandığımda daha da kendime benzer buluyorum. Günbegün buna şahit olmak inanılmaz bir duygu" dedi.
Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.