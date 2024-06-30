Ünlü oyuncudan duygusal paylaşım!

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, anne olduktan sonra hissettiklerini açıkladı. Kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile mutlu bir evliliği olan Atiksoy, şimdilerde kızı Mire Milena'yla ilgileniyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeğinin ayaklarını sosyal medyadan 'Aşırı duygusallık içeriyor' sözleriyle sevenleriyle paylaştı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY: RESMEN KENDİMİ BÜYÜTÜYOR GİBİYİM



Yıldız Çağrı Atiksoy, "Resmen kendimi büyütüyor gibiyim. Allah'ım bu nasıl bir mucize. Gözlerinde bebekliğimi görüyorum resmen. Her sabah uyandığımda daha da kendime benzer buluyorum. Günbegün buna şahit olmak inanılmaz bir duygu" dedi.

Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.