Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ilk kez anne-baba duygusu yaşayarak, kızlarını kucaklarına aldı. Atiksoy, riskli bir doğum olduğu için dün sabah acilen doğuma alındı.

Bebeklerinin isimlerini doğuma kadar gizli tutmak isteyen ikili, kızlarına Mira Milena adını verdi. Atiksoy, "Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" dedi.

