VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan: Şifa reçetelerimizden tüm insanlığın faydalanmasını ümit ediyorum
Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Filistin'i tanıyın
Güvenli liman altın düşüşte!
1 aydır tedavi görüyordu!
Cannes'ta Filistin rüzgarı!
X'ten Türkiye kararı
22 Mayıs 2024 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 08:00:00

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Kızlarına kavuştu

ABONE OL

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti Mira Milena adını verdikleri kızlarını kucaklarına almanın sevincini yaşıyor. Yıldız Çağrı Atiksoy, "Biraz riskli bir doğum oldu, ama ikimiz de iyiyiz şükür." dedi.

Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ilk kez anne-baba duygusu yaşayarak, kızlarını kucaklarına aldı. Atiksoy, riskli bir doğum olduğu için dün sabah acilen doğuma alındı.

Bebeklerinin isimlerini doğuma kadar gizli tutmak isteyen ikili, kızlarına Mira Milena adını verdi. Atiksoy, "Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" dedi.

Etiketler : berk oktay yıldız çağrı atiksoy doğum mira milena
İpek Demir ‘Eyvallah' diyor

İpek Demir ‘Eyvallah' diyor
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Yarışmacılara moral verdi

Yarışmacılara moral verdi
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Ehliyetini kaptırdı

Ehliyetini kaptırdı
Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti

Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX