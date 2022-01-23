23 Ocak 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 14:30:00
Yılda 3-4 kostüm yaptırıyorum
Pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin Yeni Gazino adlı mekanda sevenleriyle buluştu.
Pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin Yeni Gazino adlı mekanda sevenleriyle buluştu. Sanatçı sevilen şarkıların hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Şık kostümüyle dikkat çeken Evgin, "Sahne kıyafetlerine harcanan yüksek paraları doğru buluyorum. Moda renkleri göz önünde bulundurarak, yılda 3 - 4 tane yeni kostüm yaptırıyorum" dedi.