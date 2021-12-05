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05 Aralık 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 10:30:00

Yılbaşının kazananları

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1 yıl aradan sonra yılbaşına sahnede girecek olan sanatçılar fiyatlarını ikiye katladı.

1 yıl aradan sonra yılbaşına sahnede girecek olan sanatçılar fiyatlarını ikiye katladı. Özcan Deniz, Ebru Gündeş, Hadise, Yıldız Tilbe ve Funda Arar gibi isimleri izlemek pahalıya patlayacak.

Pandemi nedeniyle geçen yılbaşını evde geçiren şarkıcılar bu yılbaşı fiyatlarını ikiye katladı. Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz 1 milyon lira, Ebru Gündeş, Hadise ve Yıldız Tilbe 900'er bin lira, Gülşen 700 bin lira, Ebru Yaşar 800 ve Serkan Kaya 800'er bin lira, Funda Arar 700 bin lira, Tan Taşçı 500 bin lira, Aşkın Nur Yengi 400 bin lira ve Deniz Seki 250 bin liraya sevenleriyle buluşacak. Ankara'da sahneye çıkan Hakan Altun 700 bin lira ve Gülben Ergen 300 bin lira alacak. Beşiktaş'ta yeni yılı karşılayacak olan Edis 400 bin lira ve Konya'da olacak olan İrem Derici 350 bin lira kazanacak.

Etiketler : Yılbaşının kazananları Ebru Gündeş Özcan Deniz Yıldız Tilbe
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