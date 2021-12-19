Yılan boğazıma dolandı

Melek Mosso yeni teklisi 'Kirpikerin'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Kalben'e ait olan şarkının klibinde Mosso, piton yılanıyla kamera karşısına geçti. Çekimlerde zorlandığını söyleyen şarkıcı, "Yılanla çekim yapmanın zor olduğunu çekim esnasında boğazıma dolandığında ve kulağıma doğru geldiğinde anladım. Tüylerim diken diken oldu. Çekimi durdurmak ve ara vermek zorunda kaldık ama korkmadım" dedi.