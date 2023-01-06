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06 Ocak 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 11:30:00

“Yiğit'in yarattığı kadını seviyorum”

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Oyuncu Öznur Serçeler, eşi Yiğit Güven'in kendisine iyi geldiğini söyledi.

'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan oyuncu Öznur Serçeler, eşi Yiğit Güven'in kendisine iyi geldiğini söyledi. Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Serçeler, "Kimi zaman bir sevgilim benim çok kıskanç biri olduğuma beni inandırmıştı ama, öyle değildim. Biri çok katı demişti, aslında taban tabana zıt şeylerdi bunlar. Yiğit'le birlikte çıkan şey daha sakin, aceleci olmayan, sevgi ve şefkatle bir şeyleri ifade eden yanım çıkıyor ortaya ve bu onun etkisi" dedi.

Etiketler : yalı çapkını öznur serçeler yiğit güven
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