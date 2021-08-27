Yiğit Mahzuni'yle düet

Şarkıcı Koray Avcı, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı. Türk Müziğinin unutulmaz eserlerine repertuvarında yer veren Avcı, söylediği şarkılarla müzik şölenine imza attı. Şarkıcı, Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca, Kazım Koyuncu, Kayahan, Mahzuni Şerif, Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal gibi efsane isimlerinin şarkılarını seslendirerek sahnesinde andı. Avcı, konserin sonuna doğru Aşık Mahzuni'nin torunu Yiğit Mahzuni'yi sahnesine aldı. İkili birlikte 'Dokunma Keyfine, Mevlam İki Göz Vermiş ve Zalım' şarkısını söyledi.