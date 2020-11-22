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22 Kasım 2020 Pazar 16:18:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 11:33:00

Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan yasağa 15 dakika kala evde!

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Oyuncu çift Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan, Cihangir'deki evlerinin önünde görüntülendi.

Sokak yasağının gelmesine 15 dakika kala objektiflere yansıyan ikili Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan, “Arkadaşlar kurallara uymalıyız. Biz eşimle çok dikkat ediyoruz. Maskesiz asla çıkmıyoruz. Sokağa çıkma yasağına da mutlaka uymalıyız. Saat 20.00 olmadan evimizin önüne geldik '' dedi. 

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