Yasağa 15 dakika kala evde!

Sokak yasağının gelmesine 15 dakika kala objektiflere yansıyan ikili Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan, “Arkadaşlar kurallara uymalıyız. Biz eşimle çok dikkat ediyoruz. Maskesiz asla çıkmıyoruz. Sokağa çıkma yasağına da mutlaka uymalıyız. Saat 20.00 olmadan evimizin önüne geldik '' dedi.

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