Yetersiz bakiye şoku
'Survivor All Star' yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Batuhan Karacakaya, metroya bindiği anları sosyal medyadan paylaştı.
'Survivor All Star' yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Batuhan Karacakaya, metroya bindiği anları sosyal medyadan paylaştı. Akbilini okutmak isteyen oyuncu, yaşadığı yetersiz bakiye alarmıyla beklemediği şoke oldu. O anları kayda alan Karacakaya, tepki olarak "Allah kahretmesin! Kaç para ki bu bilet" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.