‘Yeter ki Sen İste' Berkay!

Berkay, 'Yeter Ki Sen İste' adlı yeni şarkı çıkardı. Parçanın söz ve müziklerine imza atan popçu, şarkının prodüktörlüğünü de kendi yaptı. Yazın çıkarmayı planladığı albüm öncesi hayranlarının nabzını yoklamak için şarkı çıkaran Berkay, yorgunluğunu şimdilerde Dubai tatilinde atıyor.

