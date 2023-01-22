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22 Ocak 2023 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 14:30:00

Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak

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Yeşliçam'ın usta oyuncu Hulusi Kentmen'in torunu Melek Kentmen, dedesinin adını yaşatmak için birçok projesi olduğunu açıkladı. Kentmen, "Dedemin kurduğu tiyatro aracılığıyla onu gelecek nesillere taşımak istiyorum" dedi.

Hülya Koçyiğit, TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programını Türk Sineması'nın usta ismi Hulusi Kentmen'e adadı. Oyuncunun 111'inci doğum günü anısına düzenlenen programa Kentmen'in torunu Melek Kentmen konuk oldu. Hulusi Kentmen ile birlikte birçok filmde rol alan Koçyiğit "Hulusi Kentmen benim için çok özel bir yere sahip. Babacanlığı, sevecenliğini asla unutamayız. Yeri asla dolmayacak" dedi.

HAYATI FİLM OLACAK

Dedesinin kurduğu tiyatroyu yaşatmak için girişimlerde bulunan Melek Kentmen, "1961 yılında dedem, Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğunu kurmuş. Amacım genç arkadaşlarımızla çalışmak, bir nevi gelecek nesillere Hulusi Kentmen adını taşımak" dedi. Dedesiyle ilgili yazdığı kitabını senaryolaştırmayı istediğini de belirten Melek Kentmen, "Bir belgesel olabilir diye düşünüyorum ya da hayatı çok dolu dolu yaşadığı için film olabilir" dedi.

Etiketler : türk sineması hulusi kentmen hülya koçyiğit melek kentmen
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