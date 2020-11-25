25 Kasım 2020 Çarşamba 17:47:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 17:48:00
Yeşim Salkım'a ağır hakaretlerde bulunan Murat Övüç'ün iki yıl hapsi isteniyor
Sahne aldığı mekânda Yeşim Salkım'a yönelik ağır şekilde küfürler savuran sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Uzlaşmayı reddeden Yeşim Salkım’ın şikayeti üzerine hakkında dava açılan fenomene, ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Murat Övüç, Yeşim Salkım’a hakaret suçundan ‘şüpheli’ sıfatıyla yargılanacak.
NESLİHAN KESKİN
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