  • BIST
    1243
  • Dolar
    8,1594
  • Euro
    9,6448
  • Altın
    492,9960
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan ABD'nin yeni başkanı Biden'a tebrik mesajı
BAE'ye (SİHA) satmayı planlayan ABD'ye uyarı: Savaş suçlarına ortak olmayın
Popçu Lara'dan kariyerine ‘Mecburi Veda' imzası
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu seçim kararı aldı
Burcu Esmersoy'dan F1 aracıyla çekim
Hande Doğandemir'den engelleri ortadan kaldıracak bağış isteği
Betül Demir'den iddialı açıklama! Kasımı ‘Toz Duman'a katacak
Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızdan vazgeçmemizi kimse beklemesin
Dilan Çiçek Deniz 'oyuncuların başına bela olmuş bir soru' dedi ve ekledi: Kadınlara estetik sorulmaz
Kocaeli'de aile kavgası kanlı bitti
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ekonomi politikamızın esası istihdamın artırılması
İbrahim Kalın Al Jazeera için yazdı! İşte Avrupa'nın Müslüman sorunu
Esnek çalışma düzenlemesinde iki madde geri çekiliyor
Başkan Erdoğan'dan zafer telefonu
Sosyal medya Aliyev'in o sözlerini konuşuyor: Ne oldu Paşinyan?
Bakan Akar'dan kardeş Azerbaycan'a tebrik
Milli Savunma Bakanlığı kardeş Azerbaycan'ın zaferini kutladı
Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
Karabağ hakkında itiraf gibi sözler
"Anlaşmayı basından öğrendim"
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
Çavuşoğlu'ndan kardeş Azerbaycan'a tebrik
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Aliyev'den zafer açıklaması: Sıçan gibi anlaşmayı imzalayacak
09 Kasım 2020 Pazartesi 13:06:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 18:32:00

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar şimdi böyle yaşıyor

ABONE OL

1970'li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte Yeşilçam filmlerinde rol alan Sertan Acar, kariyerinin en parlak döneminde sinemayı bıraktı.

Kocaeli’nin Kandıra İlçesi'ne bağlı Kerpe’ye taşınan Sertan Acar, burada kendisini doğayla baş başa buldu. Acar, kurduğu otelde insanları misafir etmenin yanı sıra, burada çeşitli hayvanların bakımını yapıyor. Havanın güzel olduğu zamanlarda ise teknesiyle birlikte denize açılan Acar, hobi olarak balıkçılıkla ilgileniyor.  

'Aşk Uykusu' geliyor

'Aşk Uykusu' geliyor
Başarı tesadüf değil

Başarı tesadüf değil
Demet Akalın adından söz ettirmeye devam ediyor... 3 bin 580 liralık alışveriş kıyafeti ile görüntülendi

Demet Akalın adından söz ettirmeye devam ediyor... 3 bin 580 liralık alışveriş kıyafeti ile görüntülendi
Elimden gelen yardımı yaptım

Elimden gelen yardımı yaptım
Oğlumun adı böyle anılmasın

Oğlumun adı böyle anılmasın
Gökçe Bahadır da yeni yaşında iyilik istedi

Gökçe Bahadır da yeni yaşında iyilik istedi
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı kolları sıvadı... Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı kolları sıvadı... Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den zeytin hasadı paylaşımları

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den zeytin hasadı paylaşımları
Hazer Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine şoke eden açıklama: Cihangir'in ortasında aldatmaz

Hazer Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine şoke eden açıklama: Cihangir'in ortasında aldatmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER