09 Kasım 2020 Pazartesi 13:06:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 18:32:00
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar şimdi böyle yaşıyor
1970'li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte Yeşilçam filmlerinde rol alan Sertan Acar, kariyerinin en parlak döneminde sinemayı bıraktı.
Kocaeli’nin Kandıra İlçesi'ne bağlı Kerpe’ye taşınan Sertan Acar, burada kendisini doğayla baş başa buldu. Acar, kurduğu otelde insanları misafir etmenin yanı sıra, burada çeşitli hayvanların bakımını yapıyor. Havanın güzel olduğu zamanlarda ise teknesiyle birlikte denize açılan Acar, hobi olarak balıkçılıkla ilgileniyor.
- Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar şimdi böyle yaşıyor
- Burcu Kıratlı, Tuğba Melis Türk ve Elif Buse Doğan üniformayla sete çıktı
- 'Kuruluş Osman'da rol alan Cüneyt Arkın set kazalarını tek tek açıkladı: Saçım yandı, kaşım yarıldı
- ‘Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pakdemir açıkladı: Meske ve mesafe şart
- Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu açıkladı: Bir erkeğe ihtiyacım yok
- Çağla Demir son durumu paylaştı! Karantina bitsin, ormana koşacak