Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar şimdi böyle yaşıyor

Kocaeli’nin Kandıra İlçesi'ne bağlı Kerpe’ye taşınan Sertan Acar, burada kendisini doğayla baş başa buldu. Acar, kurduğu otelde insanları misafir etmenin yanı sıra, burada çeşitli hayvanların bakımını yapıyor. Havanın güzel olduğu zamanlarda ise teknesiyle birlikte denize açılan Acar, hobi olarak balıkçılıkla ilgileniyor.

