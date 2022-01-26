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Yeşilçam'ın 'öteki' yüzü
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26 Ocak 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 10:00:00

Yeşilçam'ın 'öteki' yüzü

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Yeşilçam'ın pek bilinmeyen 'öteki' dünyası sergi oldu. Demir Yumruk'tan Oski'ye, Malkoçoğlu'ndan Tarkan'a kadar birçok unutulmaz kahraman sergide yer alıyor.

Yeşilçam'ın pek bilinmeyen 'öteki' dünyası sergi oldu. Demir Yumruk'tan Oski'ye, Malkoçoğlu'ndan Tarkan'a kadar birçok unutulmaz kahraman sergide yer alıyor.

Kerem Topuz ve Cengiz Üstün, 'İyilik İçin Sanat Derneği' için Atölye Cer'de Yeşilçam'ın bilinmeyen 'öteki' dünyasını kendi çizgileriyle yeniden yorumladı. 'Öteki Yeşilçam' adlı sergiden Türk sinemasının kült filmleri yeniden hayat buldu. Sergide Demir Yumruk'tan tamamen yerli üretim süper kahramanımız Oski'ye, tarihi hamasetin kitabını yazan Malkoçoğlu'ndan Vikingleri bile canından bezdiren Tarkan'a kadar birçok unutulmaz film kahramanı yer alıyor. Sergi 1-15 Şubat tarihleri arasında açık olacak.

Etiketler : Kerem Topuz Cengiz Üstün Yeşilçam
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